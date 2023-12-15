В РГУ имени Есенина подвели итоги работы за 2023 год

В РГУ имени Есенина подвели итоги работы за 2023 год и определили задачи на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В университете прошло расширенное заседание попечительского совета.

Информацией о проделанной работе поделились врио ректора Игорь Мурог, проректор по образовательной деятельности Лариса Лазуткина, проректор по цифровому развитию и инновационной деятельности Александр Асаев, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Светлана Алентикова и начальник административно-хозяйственного управления Владимир Луканцов. Участники встречи проанализировали количественные и качественные показатели образовательной и научной деятельности, молодежной политики и воспитательной работы. Помимо этого, попечительский совет изучил, как выполялись задачи по укреплению материально-технической базы, и представил проект реализации Программы развития РГУ имени С.А. Есенина на 2024 год.

Доклады администрации вуза приняли к сведению, члены совета утвердили их.

Председатель совета, глава избирательной комиссии региона Дмитрий Боков отметил большую работу, которую вуз провел по развитию университета, оптимизации расходов, модернизации оборудования.

По итогу попечительский совет утвердил ежеквартальное проведение заседаний и внес предложения в Программу развития вуза на 2024 год.