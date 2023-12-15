В Приморском крае при пожаре погибли два человека

Инцидент произошел ночью в четверг, 14 декабря, в Уссурийске. По сообщению приморского регионального главка МЧС, к моменту прибытия спасателей пламя охватило веранду и кровлю частного дома, а также стоявший рядом гараж. Хозяйственная постройка выгорела полностью вместе с автомобилем внутри.

В Приморском крае при пожаре погибли два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью в четверг, 14 декабря, в Уссурийске.

По сообщению приморского регионального главка МЧС, к моменту прибытия спасателей пламя охватило веранду и кровлю частного дома, а также стоявший рядом гараж. Хозяйственная постройка выгорела полностью вместе с автомобилем внутри.

На месте возгорания во время тушения пожарные обнаружили тела двух человек: 70-летнего мужчины и 72-летней женщины.

До локализации огонь успел распространиться на 110 квадратных метрах. Причину пожара дознаватели МЧС установят вместе со следователями.