В Москве десятилетняя девочка подавилась едой и умерла

В Москве десятилетняя девочка подавилась едой и умерла. Об этом сообщил источник РЕН.ТВ.

Инцидент произошел в жилом доме на Аминьевском шоссе. Врачи скорой помощи, которых вызвали родители, пытались реанимировать ребенка в течение 45 минут, однако результата это не дало.

Отмечается, что правоохранители не выявили очевидных признаков насильственной смерти. В настоящее время следователи проводят проверку.

Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.