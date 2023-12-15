В московской квартире нашли мумию женщины, которая пролежала там около трех месяцев

В одной из квартир в центре Москвы нашли мумифицированное тело 70-летней женщины. Хозяйка квартиры скончалась три месяца назад, сообщил источник РЕН.ТВ.

В полицию позвонил мужчина, сообщивший, что его 70-летняя сестра не выходит на связь. Последний раз звонивший виделся с ней в октябре.

Правоохранители выехали на указанный заявителем адрес в Пресненском районе столицы. В квартире они обнаружили мумифицированный труп пенсионерки без признаков насильственной смерти.

По предварительной версии, женщина скончалась из-за сердечной недостаточности. Точную причину покажут экспертизы.

Правоохранители начали проверку по факту обнаружения трупа.