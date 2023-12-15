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В Марий Эл плотник упал с крыши многоэтажки и погиб
Инцидент произошел в Йошкар-Оле. Мужчина монтировал металлическое ограждение. Упав с крыши, он погиб.

В Марий Эл плотник упал с крыши многоэтажки и погиб. Об этом сообщила Государственная инспекция труда в республике.

Инцидент произошел в Йошкар-Оле.

Мужчина монтировал металлическое ограждение. Упав с крыши, он погиб.

Выяснилось, что плотник не имел наряд-допуска, страховочной привязи и пояса, а также не прошел курсы по охране труда и стажировку на рабочем месте. Так, нарушены статьи 214, 219 и 221 Трудового кодекса РФ, а также Правила по охране труда при работе на высоте и при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказами Минтруда России.

По результатам расследования специалисты разработали план мероприятий по устранению причин, повлекших несчастный случай. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности