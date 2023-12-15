В Ленинградской области пенсионеру оторвало ногу в массовом ДТП

Авария произошла под Всеволожском. На грузовой «ГАЗели» 71-летний пенсионер на грузовике врезался в фуру, а следующими в ДТП попали Citroen и «УАЗ».

В Ленинградской области 71-летнему водителю в ДТП оторвало ногу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла под Всеволожском.

Пенсионер на грузовике Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Большегруз «снес» кабину автомобиля и зажал пожилого мужчину в тиски. Водитель фуры не пострадал. Следующими в ДТП попали Citroen и «УАЗ», однако люди в них не пострадали.

Когда 71-летнего водителя Hyundai вытащили, он уже был без ноги. Конечности он лишился при ударе. Его доставили во всеволожскую больницу.

Отмечается, что пенсионер управляет автомобилем с 18 лет. Он имеет множество категорий прав, а штрафовали его один раз.