В Архангельске мужчина задушил сожительницу из-за звонка бывшего возлюбленного

Обвиняемый признал вину. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.

В Архангельске 45-летний мужчина задушил сожительницу из-за звонка бывшего возлюбленного. Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 8 июня в доме по проспекту Обводный канал.

По данным следствия, пьяный мужчина заметил, что его сожительнице позвонил ее бывший мужчина, а та ответила на звонок. Он возмутился этому факту, накинулся на женщину и задушил ее в кровати на почве ревности.

Мужчина признал свою вину. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.