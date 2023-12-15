В Архангельске мужчина задушил сожительницу из-за звонка бывшего возлюбленного
Обвиняемый признал вину. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.
В Архангельске 45-летний мужчина задушил сожительницу из-за звонка бывшего возлюбленного. Об этом сообщила «
Инцидент произошел 8 июня в доме по проспекту Обводный канал.
По данным следствия, пьяный мужчина заметил, что его сожительнице позвонил ее бывший мужчина, а та ответила на звонок. Он возмутился этому факту, накинулся на женщину и задушил ее в кровати на почве ревности.
Мужчина признал свою вину. Его приговорили к семи годам колонии строгого режима.