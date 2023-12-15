Роскосмос показал, как выглядит принесший в ЦФО рекордные снегопады циклон «Ваня»
По данным госкорпорации, он появился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном.
Роскосмос показал, как выглядит циклон «Ваня», который принес рекордные снегопады в Центральную Россию. Об этом пишет РИА Новости.
По данным госкорпорации, он появился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном.
Напомним, в четверг, 14 декабря, в Рязанскую область пришел сильнейший снегопад.