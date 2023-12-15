Путин заявил о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ

«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сообщил глава государства.

Количество сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко увеличилось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сообщил глава государства.