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Путин заявил о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ
«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сообщил глава государства.

Количество сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко увеличилось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле. Об этом пишет РИА Новости.

«По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сообщил глава государства.