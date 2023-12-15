Появилось видео с места столкновения грузовика и поезда под Рязанью
На кадрах видно, что на месте происшествия работают спасатели. По данным читателя РЗН. Инфо, вызван восстановительный поезд.
Появилось видео с места столкновения грузовика и поезда под Рязанью. Его опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
На кадрах видно, что на месте происшествия работают спасатели.
По данным читателя РЗН. Инфо, вызван восстановительный поезд.
Напомним, на ЖД переезде Денежниково пассажирский поезд столкнулся с грузовиком.
Несколько сотен людей вынуждены оставаться на вокзале «Рязань-2».