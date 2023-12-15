Песков прокомментировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
По его словам, Россия внимательно следит за переговорами о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, но считает такой исход маловероятным.
Песков прокомментировал начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Россия внимательно следит за переговорами о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, но считает такой исход маловероятным.
«Переговоры могут длиться десятилетиями. У ЕС жесткие критерии для вступления. Ни Украина, ни Молдавия им не соответствуют», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, новые члены могут дестабилизировать Евросоюз.
Ранее стало известно, что лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии.