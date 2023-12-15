На Урале женщина выбросила новорожденного в сугроб

На Урале женщина выбросила новорожденного в сугроб. Об этом сообщает СК РФ по Свердловской области.

По данным следователей, все произошло в ночь на пятницу, 15 декабря. 20-летняя девушка родила мальчика в съемной квартире на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге, после чего положила ребенка в полимерный пакет и вынесла его на улицу, оставив под своим окном.

Вскоре ребенка нашел прохожий и вызвал «скорую».Мальчика госпитализировали.

На его мать возбудили уголовное дело.