Минюст России признал иноагентом актера Анатолия Белого*
В реестр также попали: бывший журналист и шеф-редактор «Чита.Ру» Андрей Затирко*, журналист Хельга Пирогова*, активист Денис Соколов*, журналист Григорий Шведов*.
Минюст России признал иноагентом актера Анатолия Белого (Вайсмана)*.
В реестр также попали:
— бывший журналист и шеф-редактор «Чита.Ру» Андрей Затирко*;
— журналист Хельга Пирогова*;
— активист Денис Соколов*;
— журналист Григорий Шведов*.
*признан иноагентом на территории России.