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Мэрия Рязани предупредила горожан об аномальном снегопаде
По информации синоптиков, подобной погоды не было 63 года.

Мэрия Рязани предупредила горожан об аномальном снегопаде. Информация появилась на сайте ведомства.

Так, по данным синоптиков, в городе ожидается снегопад с метелью и заносами, местами гололедица. Отмечается, что подобного не было 63 года. Высота снежного покрова превысит полметра.

«Дирекция благоустройства круглосуточно проводит работы по подметанию проезжей части и обработке дорог во всех районах города и обращается к автолюбителям с просьбой не создавать препятствия работе спецтранспорта», — сообщили в мэрии.

Мэрия призвала горожан быть осторожными. Водителей попросили быть внимательнее на дорогах и следить за скоростным режимом. Пешеходов — переходить дорогу только в положенных местах.