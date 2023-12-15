Мэрия просит рязанцев не парковать машины на пяти улицах города

В мэрии рассказали, что в ночь с 15 на 16 декабря вывоз снега будет проводиться на улицах Ленина, Соборная, Первомайский проспект, Есенина, Грибоедова.

Мэрия просит рязанцев не парковать машины на пяти улицах города. Обращение появилось на сайте ведомства.

В мэрии рассказали, что в ночь с 15 на 16 декабря вывоз снега будет проводиться на улицах Ленина, Соборная, Первомайский проспект, Есенина, Грибоедова.

«Дирекция благоустройства обращается к автолюбителям с просьбой не парковаться на этих улицах, чтобы не создавать помехи работающей технике», — написали в обращении.

В ведомстве отметили, что на подметание и обработку дорог от скользкости выйдут 20 комбинированных дорожных машин. В составе колонн они будут направлены во все районы города.