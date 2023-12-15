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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 16-17 декабря
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол стартовало новогоднее представление «Двенадцать месяцев».

В музыкальном театре для юных рязанцев приготовили новогодний мультконцерт в фойе театра у елки «Дракоша и его друзья» и музыкальный спектакль «Волшебная елка».

На сцене МКЦ московский Театр «Корона Русского Балета» представляет самую красивую рождественскую сказку — балет «Щелкунчик».

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представит на сцене МКЦ премьеру нового спектакля «И где, …, счастье?».

На сцене ДК «Приокский» покажут спектакль «Сцены из московской жизни», постановка по мотивам пьесы Александра Островского.

В дворце молодежи пройдет концерт «Новый год с Фантазией». В программе — популярная классика, джаз, кино-музыка и мировые хиты в оригинальных аранжировках.

На сцене арт-клуба «Площадка» выступит группа «Пурген». Концерт приурочен к дню рождению группы — 34 года.

На сцене филармонии народный артист России Валерий Баринов и заслуженная артистка России Анна Большова расскажут о важных истинах в концерте «Алые паруса», который идет в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».