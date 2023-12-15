Как убирают снег в Рязани. Репортаж с улиц города

С раннего утра пятницы, 15 декабря, вся Рязань стоит в пробках. Ниже 7 баллов цифра не опускается, а все из-за циклона «Ваня», который принес сильнейший за последние 63 года снегопад. Синоптики прогнозируют до 24 мм осадков. Корреспондент РЗН. инфо прошелся по улицам города и оценил обстановку с уборкой.

С раннего утра пятницы, 15 декабря, вся Рязань стоит в пробках. Ниже 7 баллов цифра не опускается, а все из-за циклона «Ваня», который принес сильнейший за последние 63 года снегопад. Синоптики прогнозируют до 24 мм осадков.

Осенью и по сей день дирекция благоустройства объявляет десятки тендеров на уборку снега с улиц города на общую сумму более 61,5 миллиона рублей. Однако в соцсетях рязанцы активно жалуются на то, что город снова не был готов к погодным условиям. Администрация же отвечает всем, что коммунальщики продолжают расчищать проезжие части во всех районах города в усиленном режиме. А также проводят грейдирование дорог. И ночью, по их словам, техника вывозила снег с улиц.

Корреспондент РЗН. инфо прошелся по улицам города и оценил обстановку с уборкой.

Крупные центральные улицы города, такие как Ленина, Первомайский проспект, Соборная, расчистили аж до асфальта.

А вот Типанова, Есенина, Пожалостина, Павлова, Право-Лыбедская, Радищева так и остались нетронутыми техникой.

Площадь Ленина и Театральная полностью завалены снегом. Ни техники, ни сотрудников тут не было.

Тротуары на центральных улицах также расчищены. А вот около пешеходных переходов, а в некоторых местах и на них, снег явно не убирали.

Если чуть уйти в сторону на улицы Павлова, Пожалостина, Маяковского, Право-Лыбедскую, Новослободскую, Николодворянскую, Горького, Кудрявцева, то можно сразу же увидеть некачественную уборку и протоптанные людьми дорожки.

Что касается Лыбедского бульвара, то, чтобы спуститься со стороны улицы Горького или Право-Лыбедской, нужна ледянка. Так как лестницы оказались вообще не чищены.

На самом бульваре трактор явно проезжал и очищал снег.

Уборку в центре можно оценить на твердую четверку. А вот в спальных районах, видимо, уборка не проводится вообще или минимально. Рязанцы активно присылают фотографии под постами Павла Малкова и жалуются, что не могут даже дойти до остановок.

«Снег не чистят! Хочется узнать, когда мы увидим уборочную технику на дорогах, тротуарах? Отчитываются, что техника работает в усиленном режиме, но к великому сожалению и совсем не удивлению мы ее в спальных районах не видим. Снег на тротуарах не расчищен, на дорогах тоже! Как добраться до школы, до садика, до поликлиники, до магазина? Как проехать скорой на вызов и не застрять? Московский, железнодорожный, Дашки и другие районы в снегу!», — посетовал один из рязанцев.

На днях рязанцы рассказали корреспондентам РЗН. инфо, что в сравнении с прошлым годом, коммунальщики все-таки начали работать.

Напомним, утром, 15 декабря, в Рязани зафиксировали десятибалльные пробки. Позже горожане пожаловались на транспортный коллапс. Только за утро в городе произошло четыре ДТП на улицах Западной, Дзержинского, Куйбышевском шоссе и на Северной Окружной. А также в Недостоеве в снегу застряла машина скорой помощи.