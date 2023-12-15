ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц

Отмечается, что территориальные органы антимонопольной службы зафиксировали в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые с начала сентября допустили рост оптовых цен до 94%. Об этом сообщили «Известия».

Как отмечается, территориальные органы ФАС зафиксировали в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Это повышение не связано с изменениями других общих условий обращения товара.

Если нарушения будут установлены, то компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.