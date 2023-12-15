CNN: Украина без помощи США и НАТО может потерпеть поражение к лету 2024 года

Киев без продолжения помощи от США и других стран потерпит поражение. На Западе опасаются, что при отказе Америки от помощи Украине, европейские страны поступят сделают то же самое.

Украина может продержаться без помощи США и НАТО только несколько месяцев, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного. По его мнению, при худшем сценарии ВСУ могут проиграть или значительно отступить уже к лету.

Авторы телеканала отметили, что сейчас ведомства западной разведки считают, как долго Украина сможет держаться без помощи со стороны американцев и Североатлантического альянса.

Киев без продолжения помощи от США и других стран потерпит поражение. На Западе опасаются, что при отказе Америки от помощи Украине, европейские страны сделают то же самое.