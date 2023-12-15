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Bild: Россия намерена продолжать СВО до конца 2026 года
К этому моменту, по мнению аналитика Юлиана Репке, ВС России будут контролировать значительные части Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Военный аналитик издания Bild Юлиан Репке заявил со ссылкой на источники в разведке, что Россия намерена продолжать спецоперацию на Украине до 2026 года.

В данных разведки, раскрытых Репке, указано, что руководство РФ рассчитывает на сокращение поддержки Западом Украины. В публикации также утверждается, что в Кремле не планируют мирных переговоров и разрабатывают среднесрочный план боевых действий.

Репке утверждает, что согласно таким планам до конца 2024 года ВС России должны полностью контролировать территории ДНР и ЛНР и выйти к реке Оскол в Харьковской области. До конца 2026 года же российские войска будут контролировать значительные части Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе областные центры. На херсонском фроне планируется удерживать оборону по Днепру.