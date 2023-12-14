Воспитатель детсада из Милославского района вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами»
Награждение прошло в четверг, 14 декабря, в Москве в Центральном Доме Российской Армии.
Воспитатель Милославского детсада № 1 Олеся Фомичева стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами».
Награждение прошло в четверг, 14 декабря, в Москве в Центральном Доме Российской Армии.
Как пишет
Воспитатель из Рязанской области Олеся Фомичева подготовила авторский видеоурок, посвященный Российскому Гимну. Ее работу признали одной из лучших в этой номинации.