Воспитатель детсада из Милославского района вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами»

Награждение прошло в четверг, 14 декабря, в Москве в Центральном Доме Российской Армии.

Воспитатель Милославского детсада № 1 Олеся Фомичева стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами».

Награждение прошло в четверг, 14 декабря, в Москве в Центральном Доме Российской Армии.

Как пишет издательство «Пресса» , для финала конкурса из нескольких десятков тысяч заявок отобрали 3 316 работ. В конкурсе участвовали представители всех регионов России. Всего в конкурсных номинациях высшие места заняли 32 работы из 23 различных регионов России.

Воспитатель из Рязанской области Олеся Фомичева подготовила авторский видеоурок, посвященный Российскому Гимну. Ее работу признали одной из лучших в этой номинации.