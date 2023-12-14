В Верховной Раде заявили, что из миллиона солдат ВСУ воюют только 300 тысяч

Вопрос задала Зампредседателя комитета парламента Марьяна Безуглая.

Зампредседателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что из общей численности ВСУ в боевых действиях участвуют только 300 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам Безуглой, общая численность ВСУ составляет один миллион человек.

В своей публикации парламентарий также задалась вопросом об экономической целесообразности содержания такого большого количества тыловых военнослужащих и возмутилась отказом от проведения демобилизации в ВСУ с учетом такого большого резерва военных.