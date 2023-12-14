В Старожиловском районе произошел пожар в жилом доме
По одной из версий все случилось из-за замыкания электропроводки. Хозяева проснулись от дыма, выбежали на улицу и сообщили в пожарную часть.
В среду, 13 декабря, в селе Гулынки Старожиловского района загорелась комната в кирпичном жилом доме. Об этом пишет ИД «Пресса».
По словам очевидцев, пожар произошел на кухне. По одной из версий — из-за замыкания электропроводки. Хозяева проснулись от дыма, выбежали на улицу и сообщили в МЧС.
Благодаря действиям спасателей, огонь не распространился на весь дом. Площадь пожара — 20 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет.
Причины и ущерб устанавливают специалисты.