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В Старожиловском районе произошел пожар в жилом доме
По одной из версий все случилось из-за замыкания электропроводки. Хозяева проснулись от дыма, выбежали на улицу и сообщили в пожарную часть.

В среду, 13 декабря, в селе Гулынки Старожиловского района загорелась комната в кирпичном жилом доме. Об этом пишет ИД «Пресса».

По словам очевидцев, пожар произошел на кухне. По одной из версий — из-за замыкания электропроводки. Хозяева проснулись от дыма, выбежали на улицу и сообщили в МЧС.

Благодаря действиям спасателей, огонь не распространился на весь дом. Площадь пожара — 20 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

Причины и ущерб устанавливают специалисты.