В Шацком районе сгорел дом

Инцидент произошел 13 декабря в Инной Слободе Ямбирнского сельского поселения Шацкого района. Загорелся дачный дом. На месте работали 4 единицы техники и 8 человек. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

В Шацком районе сгорел дом. Об этом сообщает ИД «Пресса»,

Инцидент произошел 13 декабря в Инной Слободе Ямбирнского сельского поселения Шацкого района. Загорелся дачный дом. На месте работали 4 единицы техники и 8 человек. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

По одной из версий, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

Погибших и пострадавших нет.