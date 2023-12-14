В Шацком районе сгорел дом
Инцидент произошел 13 декабря в Инной Слободе Ямбирнского сельского поселения Шацкого района. Загорелся дачный дом. На месте работали 4 единицы техники и 8 человек. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
В Шацком районе сгорел дом. Об этом
Инцидент произошел 13 декабря в Инной Слободе Ямбирнского сельского поселения Шацкого района. Загорелся дачный дом. На месте работали 4 единицы техники и 8 человек. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
По одной из версий, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.
Погибших и пострадавших нет.