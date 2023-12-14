В Рязанской области столкнулись «Toyota» и «Газель»

57-летний водитель из Казахстана на «Toyota Hilux» не учел погодные условия и выехал на встречную полосу для обгона. Мужчина не справился с управлением, его автомобиль столкнулся с «ГАЗелью». Затем иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

В среду, 13 декабря, на 324-м километре федеральной трассы М-5 в Путятинском районе произошло ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».

57-летний водитель из Казахстана на «Toyota Hilux» не учел погодные условия и выехал на встречную полосу для обгона. Мужчина не справился с управлением, его автомобиль столкнулся с «ГАЗелью».

Затем иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

Никто не пострадал.