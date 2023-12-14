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В Рязанской области определили, какие населенные пункты лидируют по интернет-активности

Поселки региона обошли областной центр по среднемесячному объему интернет-трафика на одного жителя. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенную информацию по передаче данных с базовых станций в Рязанской области.

Лидером по интернет-активности стал поселок городского типа Елатьма Касимовского района. В среднем на клиента оператора в этом населенном пункте ежемесячно приходится свыше 10 ГБ трафика, которого хватит, чтобы просмотреть онлайн три фильма в HD качестве.

На втором месте — село Коростово Рязанского района, здесь абоненты компании используют порядка семи ГБ.

Замыкает тройку птг Павелец Скопинского района, где абонент МегаФона загружает пять ГБ в месяц.

В свою очередь жители Рязани используют значительно меньше интернет-трафика — около четырех ГБ.

Для улучшения качества связи и увеличения зоны покрытия специалисты МегаФона усилили сеть четвертого поколения в рабочем поселке Павелец, Сапожке, селах Голдино, Лесное Конобеево, Поляны, пгт Гусь-Железный.

В результате проведенных работ сельчане смогут выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии Voice over LTE. Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук.

«При развитии инфраструктуры в регионе мы уделяем особое внимание малым населенным пунктам, чтобы жители деревень и сел могли пользоваться всеми необходимыми онлайн-сервисами наравне с горожанами», — рассказала директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.