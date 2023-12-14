В Рязанской области 15 декабря ожидается метель и до -12 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области в пятницу, 15 декабря, ожидается метель и до -12 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

В области будет облачная погода. Ночью ожидается сильный снег. Днем снег, местами сильный. Местами метель. Прогнозируются снежные заносы, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 6-11 м/c. Местами возможны порывы до 12-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -12, -7 градусов, днем -8, -3 градуса.