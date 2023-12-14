В Рязани в 2024 году планируют закупить жилье для 50 детей-сирот

Жилье выдадут в рамках муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан».

В Рязани в 2024 году планируют выдать жилье 50 сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 13 декабря.

На эти цели выделят субвенции из областного бюджета в размере 146,4 миллиона рублей.

Жилье выдадут в рамках муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан».