В Рязани у ростовчанина конфисковали машину за пьяную езду
Житель Ростовской области в мае 2023 сель за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. На одной из улиц города его остановили сотрудники ГИБДД.
В Рязани у ростовчанина конфисковали машину за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, житель Ростовской области в мае 2023 сель за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. На одной из улиц города его остановили сотрудники ГИБДД.
По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины обнаружили 1,303 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ с лишением водительского удостоверения сроком на 2 года. Автомобиль ростовчанина конфисковали и обратили в доход государства.