В Рязани у ростовчанина конфисковали машину за пьяную езду

Житель Ростовской области в мае 2023 сель за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. На одной из улиц города его остановили сотрудники ГИБДД.

В Рязани у ростовчанина конфисковали машину за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, житель Ростовской области в мае 2023 сель за руль автомобиля в нетрезвом состоянии. На одной из улиц города его остановили сотрудники ГИБДД.

По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины обнаружили 1,303 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ с лишением водительского удостоверения сроком на 2 года. Автомобиль ростовчанина конфисковали и обратили в доход государства.