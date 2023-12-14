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В Рязани 21 улица осталась без электричества
Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения.

В Рязани 21 улица осталась без электричества. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили в городских электросетях.

Без света остались улицы:

  • Тимуровцев;
  • Новоселов;
  • Верхняя;
  • Зубковой;
  • Кальная;
  • Быстрецкая;
  • Солотчинское шоссе;
  • 1-я Механизаторов;
  • 2-я Механизаторов;
  • Школьная;
  • Попова;
  • Луговая;
  • Ленпоселок;
  • Тепличная;
  • Железнодорожная;
  • Запрудная;
  • Связи;
  • Ушинского;
  • Мира;
  • Куйбышевское шоссе;
  • Гагарина.

Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения.