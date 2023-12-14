В Рязани 21 улица осталась без электричества
Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения.
В Рязани 21 улица осталась без электричества. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили в городских электросетях.
Без света остались улицы:
- Тимуровцев;
- Новоселов;
- Верхняя;
- Зубковой;
- Кальная;
- Быстрецкая;
- Солотчинское шоссе;
- 1-я Механизаторов;
- 2-я Механизаторов;
- Школьная;
- Попова;
- Луговая;
- Ленпоселок;
- Тепличная;
- Железнодорожная;
- Запрудная;
- Связи;
- Ушинского;
- Мира;
- Куйбышевское шоссе;
- Гагарина.
Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения.