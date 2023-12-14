В Рязани 21 улица осталась без электричества

Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения.

В Рязани 21 улица осталась без электричества. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщили в городских электросетях.

Без света остались улицы:

Тимуровцев;

Новоселов;

Верхняя;

Зубковой;

Кальная;

Быстрецкая;

Солотчинское шоссе;

1-я Механизаторов;

2-я Механизаторов;

Школьная;

Попова;

Луговая;

Ленпоселок;

Тепличная;

Железнодорожная;

Запрудная;

Связи;

Ушинского;

Мира;

Куйбышевское шоссе;

Гагарина.

Восстановить электроснабжение намерены в течение трех часов с момента отключения.