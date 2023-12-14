В Липецкой области пьяная женщина зарезала знакомую

По версии следствия, 40-летняя обвиняемая выпивала с подругой. После этого она поссорилась с ней и ударила ее ножом. В результате 42-летняя липчанка умерла.

В Липецкой области пьяная женщина зарезала знакомую. Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 7 декабря.

По версии следствия, 40-летняя обвиняемая выпивала с подругой. После этого она поссорилась с ней и ударила ее ножом. В результате 42-летняя липчанка умерла.

На подозреваемую завели уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Ее отправили под стражу.