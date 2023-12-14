В Липецкой области пьяная женщина зарезала знакомую
По версии следствия, 40-летняя обвиняемая выпивала с подругой. После этого она поссорилась с ней и ударила ее ножом. В результате 42-летняя липчанка умерла.
В Липецкой области пьяная женщина зарезала знакомую. Об этом сообщила «
Инцидент произошел 7 декабря.
По версии следствия, 40-летняя обвиняемая выпивала с подругой. После этого она поссорилась с ней и ударила ее ножом. В результате 42-летняя липчанка умерла.
На подозреваемую завели уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Ее отправили под стражу.