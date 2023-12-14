В конце недели в Рязанскую область придет оттепель

Потепление придет в Рязанскую область в воскресенье, 17 декабря. В этот день температура в регионе поднимется до 0 градусов.

В конце недели в Рязанскую область придет оттепель. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

Потепление придет в Рязанскую область в воскресенье, 17 декабря. В этот день температура в регионе поднимется до 0 градусов.

Во вторник, 19 декабря, в регионе ожидается до +2 градусов, в среду температура составит +1 градус.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до 0 градусов.