В Калужской области бульдозер раздавил рабочего на мусорном полигоне

В Калужской области бульдозер раздавил рабочего на мусорном полигоне. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия случилась вечером 13 декабря на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Михали Износковского района.

Предварительно установлено, что машинист бульдозера при сдвигании и уплотнении отходов наехал на 53-летнего приемщика-распределителя ТКО.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Полиция проводит проверку.