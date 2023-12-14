В Калужской области бульдозер раздавил рабочего на мусорном полигоне
В Калужской области бульдозер раздавил рабочего на мусорном полигоне. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Трагедия случилась вечером 13 декабря на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Михали Износковского района.
Предварительно установлено, что машинист бульдозера при сдвигании и уплотнении отходов наехал на 53-летнего приемщика-распределителя ТКО.
Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Полиция проводит проверку.