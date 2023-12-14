В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли два человека, еще трое пострадали
Инцидент произошел днем 14 декабря. Во время обстрела в районе городского цирка погибли два человека, еще трое пострадали.
В Донецке из-за обстрела ВСУ погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Инцидент произошел днем 14 декабря. Во время обстрела в районе городского цирка погибли два человека, еще трое пострадали.
«Актуальные данные о жертвах и разрушениях находятся на уточнении», — сообщил Кулемзин.