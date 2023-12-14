В Астраханской области семья из пяти человек отравилась угарным газом, 12-летняя девочка умерла
Инцидент произошел в ночь на 14 декабря в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр.
В Астраханской области семья из пяти человек отравилась угарным газом, 12-летняя девочка умерла. Об этом сообщило
Инцидент произошел в ночь на 14 декабря в частном доме на улице Победы в селе Капустин Яр.
По информации управления, из-за неисправной печи продукты горения начали поступать в жилое помещение. Всех членов семьи — родителей и троих дочерей — госпитализировали. 12-летний ребенок умер. Еще одна девочка находится в реанимации.
По данному факту началась проверка. Ее ход на контроль поставила региональная прокуратура.