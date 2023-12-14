В 2024 году рязанская мэрия закупит 25 новых автобусов и пять троллейбусов

Об этом во время заседания гордумы заявил заместитель главы администрации Михаил Ромодин.

В четверг, 14 декабря, на заседании гордумы заммэра Михаил Ромодин рассказал, что в 2024 году администрация закупит 25 новых автобусов и пять троллейбусов.

Депутат Максим Гармашев поинтересовался, сколько автобусов и троллейбусов планируется закупить в 2024 году. Заммэра Михаил Ромодин ответил, что закупят 25 автобусов и пять троллейбусов.

Кроме того, депутаты согласовали сделку МУП «УРТ» взять в аренду восемь автобусов большого класса на 60 месяцев на сумму 168,8 млн рублей.