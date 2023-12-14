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Следователи раскрыли убийство рязанца в Московской области
Мужчина пропал без вести в июле 2023 года.

Следователи раскрыли убийство рязанца, совершенное в Московской области. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Мужчина 1981 года приезжал знакомому, живущему в Московской области. Следователи, криминалисты и оперативники выехали по имеющемуся адресу. При осмотре в одной из надворных построек они нашли тело пропавшего с огнестрельными ранениями. Для сокрытия преступления они закопали тело мужчины в землю, а сверху залили толстым слоем бетона. В доме специалисты обнаружили следы и предметы, свидетельствующие о совершении в нем преступления, под домом — тайник, в котором спрятаны узлы и агрегаты разобранного автомобиля потерпевшего. Помимо этого, в другом населенном пункте обнаружили и изъяли пистолет, из которого был убит мужчина.

Было установлено, что убийство совершили знакомые рязанца. Они это сделали для завладения машиной и дальнейшей ее продажи на запчасти. Одного из подозреваемых — рязанца, 1967 года рождения — задержали. Ему предъявили обвинение по подпунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Второй подозреваемый — житель Подмосковья, 1975 года рождения — умер в ноябре 2023 года. Обстоятельства его гибели проверяют.

По уголовному делу идет сбор и закрепление доказательственной базы.