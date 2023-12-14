Рязанские полицейские задержали семейную пару за кражу

Рязанские полицейские задержали семейную пару за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители получили информацию, что в городе Сасово в доме, где проживают 40-летняя женщина и ее сожитель, появилась стиральная машина и деньги. Эта пара не может похвастать стабильным заработком. Женщина несколько лет назад отправила детей к своим родителям. Она судима за кражу, причинение вреда здоровью и неуплату алиментов.

Сотрудники полиции установили, что рязанка дружила с местным жителем, которого недавно осудили и отправили в колонию. Его дом стоял пустой.

Проверив информацию с помощью родственников, полицейские обнаружили, что из этого дома недавно пропали стиральная машина и швейная машинка.

Пара причастна к хищению вещей. Их задержали.

Возбуждено уголовное дело.