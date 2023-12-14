Рязанские медики удостоены наград Профсоюза работников здравоохранения России

В четверг, 14 декабря, в Областной клинической больнице состоялось торжественное вручение медалей «За самоотверженность и профессионализм» пяти рязанским медикам. Медаль учреждена Профсоюзом работников здравоохранения РФ в марте этого года.

Награжденные рязанцы находились в командировках в зоне специальной военной операции, периоды их работы насчитывают от нескольких недель до нескольких месяцев.

Награды вручены заведующему хирургическим отделением Владимиру Барсукову и начальнику хирургической службы Александру Горелову, врачу-травматологу-ортопеду Андрею Иванову, врачу-неврологу Елене Клочковой, заведующему отделением сосудистой хирургии Андрею Егорову.

Благодарности Рязанской областной организации Профсоюза вручила председатель Наталья Шамбазова главному врачу ОКБ Андрею Карпунину, врачам-хирургам Надежде Барановой и Аджабу Мирзабекову.

«Более 30 членов Профсоюза из учреждений здравоохранения Рязанской области принимали и принимают участие в спецоперации, оказывая медицинскую помощь мирному населению и военнослужащим. Мы гордимся нашими медиками и, в свою очередь, оказываем материальную и социальную помощь не только членам Профсоюза-участникам СВО, но и членам их семей», — рассказали в пресс-службе областной организации.

Ранее, 12 декабря, такие же медали в торжественной обстановке вручили на Пленуме комитета Рязанской областной организации Профсоюза заведующей Ухоловской районной больницей Ирине Абрамовой, врачу-хирургу Роману Виноградову из БСМП, преподавателю Сергею Уроженко из Рязанского медколледжа. Благодарностью областной организации награжден врач-хирург Рязанской межрайонной больницы Таха Хамза Диб Али.

Признание заслуг медиков перед страной подтверждается и иными наградами: к примеру, врач-хирург ОКБ Тимур Рахмаев награжден медалью Луки Крымского за заслуги в здравоохранении, врачу ОКБ Елене Клочковой объявлена благодарность Президента России, врач-травматолог-ортопед ОКБ Заруи Газарян награждена благодарностью комитета по охране здоровья Госдумы за личный вклад в оказание медпомощи в ходе СВО, хирург Таха Хамза Диб Али награжден благодарностью Президента РФ за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную службу.

Профсоюз считает своим долгом развивать поддержку работников отрасли и в мирное время, и при наступлении сложных времен.