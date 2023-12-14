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Рязанка пожаловалась на агрессивную компанию подростков в автобусе № 22
Инцидент произошел в среду, 13 декабря, около 22:00 в 22-м автобусе.

Рязанка пожаловалась на агрессивную компанию подростков в автобусе № 22. Об этом девушка написала в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел в среду, 13 декабря, около 22:00 в 22-м автобусе.

«Со мной в автобусе ехала агрессивная компания из трех человек. Вели себя крайне вызывающе, грубо. Уж слишком „круто“ общался молодой человек с пожилой кондукторшей, „да я отсидел в тюрьме семь лет“. Позже напротив меня села высокая крупная девушка из их компании, явно агрессивно настроенная, я достала средство индивидуальной защиты, она это увидела и ушла», — отметила автор поста.

По словам рязанки, на остановке «Шумашь» кто-то из этой компании сзади схватил ее за капюшон и с силой потянул к открывшимся дверям.

«Не успела я оглянуться, компания выбежала из автобуса, затем последовали нецензурная брань и аналогичные символы. Ребята, с вами все хорошо, почему такое отношение к людям? Ваши действия могут нести большие последствия, подумайте о своих родителях. Не стала им ничего говорить, так как была уверенна, что мне нанесут физические увечья», — сообщила девушка.