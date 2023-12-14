Рязанцы сообщили о громком хлопке в районе 11 больницы

Читатели РЗН. Инфо сообщили, что слышали громкий звук и обратили внимание, как несколько машин скорой помощи выехали в сторону центра города.

Рязанцы сообщили о громком хлопке в районе 11 больницы. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «RZN Life».

«В районе 11 больницы очень странные звуки, то ли петарды, то ли еще что. Громко уж очень!» — отметил автор.

Кроме того, читатели РЗН. Инфо сообщили, что тоже слышали громкий звук и обратили внимание, как несколько машин скорой помощи выехали в сторону центра города.

Официальная информация уточняется.