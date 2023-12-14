Рязанцам рассказали про мошенников, которые звонят под видом мобильных операторов

О ней рассказали в региональном отделении Центробанка.

Рязанцам рассказали про мошенников, которые звонят под видом мобильных операторов. О ней рассказали в региональном отделении Центробанка.

По данной схеме, злоумышленник представляется сотрудником оператора мобильной связи и заявляет, что у человека якобы заканчивается срок действия договора, но, чтобы не остаться без связи, можно продлить его дистанционно. Они пользуются тем, что многие люди не знают — договор об оказании услуг связи заключается на неопределенный срок.

Затем мошенник предупреждает, что для безопасности все заявки человек будет делать сам через портал Госуслуги, нужно лишь дать согласие. Для этого надо сообщить код, который пришел в СМС-сообщении. На самом деле код служит ключом для входа в личный кабинет портала Госуслуг.

«Узнав комбинацию цифр, злоумышленник получает доступ к аккаунту. Он оперативно меняет пароль, чтобы человек не мог войти в личный кабинет, а затем может подать заявку на кредит или заём от лица жертвы. Кроме того, большой объем информации о человеке — настоящий подарок для мошенников, которые используют методы социальной инженерии. Они могут позвонить и аргументированно называть настоящие данные, убеждая жертву в том, что они якобы работают в банке, полиции и т. д. », -— рассказал начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Ранее по этой схеме мошенники похитили 185 тысяч рублей у рязанского пенсионера.