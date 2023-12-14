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РусГидро открыло в Рязанской области единый расчетно-информационный центр по обслуживанию клиентов

РусГидро открыло новый единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) в г. Касимов Рязанской области. В нем будут обслуживаться 44 тыс. физических лиц и более 1000 корпоративных клиентов Рязанской энергосбытовой компании из Касимова и Касимовского района.

В новом ЕРИЦ клиенты смогут получить консультационную помощь по начислению платы за услуги ЖКХ, а также решить любые вопросы, касающиеся услуг энергоснабжения.

Помещение офиса разделено на зоны очного обслуживания, самообслуживания, интерактивных и дополнительных сервисов. Для посетителей с детьми оборудован детский уголок, где для юных гостей установлен интерактивный стол с сенсорной столешницей. За ним дети смогут провести время с пользой, поиграв в игры на развитие логики, моторики, памяти. Также предусмотрен комфортабельный зал ожидания с возможностью зарядить гаджеты.

Новый ЕРИЦ демонстрирует самые современные разработки российских специалистов, которые позволяют организовать комфортное и максимально удобное предоставление услуг клиентам. Все сервисы и оборудование доступны и адаптированы для всех категорий граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Представленная в центре система «Видеоконсультант» разработана российскими производителями специально для РусГидро по уникальному техническому заданию. С помощью сервиса «Видеоконсультант» клиент может, не обращаясь в окно очного обслуживания, пообщаться по видеосвязи со специалистами консультационного центра, оперативно и качественно решить все вопросы.

Еще один помощник для клиентов нового офиса — интерактивный стол самообслуживания, позволяющий посетителям самостоятельно зайти в личный кабинет на сайте Рязанской энергосбытовой компании, распечатать платежный документ, передать показания счетчиков и многое другое.

На входе в офис предусмотрена кнопка вызова специалиста и пандус для маломобильных граждан, который удобен и для родителей с колясками.

Рядом с офисом находится первая в Касимове зарядная станция РусГидро для электромобилей, в целом в Рязанской области их уже 18.

В регионах присутствия РусГидро открыло уже 59 единых расчетно-информационных центров, которые предоставляют услуги более 2,2 млн потребителей. Реализация проекта способствует исполнению указов Президента России в части выполнения государственных программ «Цифровая экономика», «Доступная среда» и импортозамещения.

Справка:

РусГидро — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро — первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,4 ГВт.

www.rushydro.ruПресс-служба РусГидро8 800 333 8000 #1186press@rushydro.ru