Путин раскрыл, будет ли вторая волна мобилизации в России

По его словам, на данный момент с Минобороны заключили контракт 486 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации. Об этом он сообщил во время прямой линии.

По его словам, к концу 2023 года в планах был набор 400 тысяч контрактников. Путин отметил, что в итоге контракт заключили 486 тысяч человек. «Их поток не сокращается. 1500 ежедневно приходят. Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет», — сказал президент России.