Путин высказался о запрете абортов в России

«Разумеется, и церковь, и государство заинтересованы в том, чтобы женщины принимали решение в пользу рождения ребенка. Но права женщины у нас должны соблюдаться», — заявил президент.

Путин высказался о запрете абортов в России. Об этом он рассказал во время Прямой линии.

«Разумеется, и церковь, и государство заинтересованы в том, чтобы женщины принимали решение в пользу рождения ребенка. Но права женщины у нас должны соблюдаться», — заявил президент.

Путин считает, что в вопросе демографии нужно думать о благосостоянии населения.

«Надо помнить про наши традиционные ценности, про то, что ребенок — это дар Божий. Но это и вопрос благосостояния населения. Надо женские консультации приводить в порядок, родильные отделения региональных больниц и думать о том, как поддерживать семьи с детьми», — заключил политик.