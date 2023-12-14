Путин рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра

Путин рассказал о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра в ходе прямой линии.

Чтобы сохранить ребят, было принято решение отойти на несколько метров. У российских военных потери санитарные, у противника — десятки погибших", — заявил глава государства.

Как отметил президент, украинские военные попали в Крынках в огневой мешок.

«В Крынках находится элита украинских военных, их не так много, можно представить, насколько чувствительны там потери для Киева», — сказал он.

Путин также сообщил, что поручил начальнику Генштаба не спешить «выдавливать из Крынок противника».