Путин: мир будет тогда, когда мы добьемся своих целей

Мир будет тогда, когда мы добьемся своих целей. Об этом заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Глава государства отвечал на вопрос: «Когда наступит мир?».

«Украинские власти не согласились с тем, что нужна денацификация. А как же нет, когда нацист — Бандера — возведен в ранг национального героя? Когда руководитель киевской администрации на глазах у всего мира апплодирует солдату СС? Вопрос денацификации актуален. Все что обещали западники — все Украина получила. Но мы все уничтожили», — сообщил президент.