Назначена апелляция на приговор Александра Логунова

Заседание пройдет 26 декабря в 10:30. Оно пройдет в закрытом режиме.

Назначена апелляция на приговор Александра Логунова. Об этом говорится на сайте Рязанского облсуда.

Заседание пройдет 26 декабря в 10:30. Оно пройдет в закрытом режиме.

Напомним, 1 ноября Александру Логунову вынесли приговор за убийство жены. Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Рязанцы с матерью пропавшей год искали девушку. В сентябре 2022 года Александр Логунов признался в убийстве.