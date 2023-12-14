На восстановление дорог в Рязанской области выделили 400 миллионов рублей

Подрядчик должен устранить деформации и повреждения покрытий с применением асфальт-бетонной смеси, укрепить обочины, ликвидировать пучины. Дороги будут восстанавливать во всех 25 муниципальных районах, а также в городах Скопин, Сасово и Касимов и Республике Мордовия (Ермишь-Кафтейка-Липлейка-Линейка).

На восстановление дорожного покрытия в Рязанской области выделили 400 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Подрядчик должен устранить деформации и повреждения покрытий с применением асфальт-бетонной смеси, укрепить обочины, ликвидировать пучины. Дороги будут восстанавливать во всех 25 муниципальных районах, а также в городах Скопин, Сасово и Касимов и Республике Мордовия (Ермишь-Кафтейка-Липлейка-Линейка).

Кроме того, в Рязани от автодороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Солотча, от автодороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Полково, Перекаль — Городище — Недостоево с подъездом к школе и по улице, Р-132 Калуга — Тула — Михайлов — Рязань, Северная окружная дорога, улица Большая и мостовой переход через реку Оку на автодороге Спас-Клепики-Рязань.

Работы планируется выполнить с 10 апреля по 20 октября 2024 года.