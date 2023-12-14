Минсельхоз объяснил возможное подорожание шоколада в России

В Минсельхозе изданию рассказали, что возможное подорожание шоколада в России ожидается из-за стоимости сырья, производящегося за границей.

Минсельхоз объяснил возможное подорожание шоколада в России. Об этом сообщает газета"Известия".

В Минсельхозе изданию рассказали, что возможное подорожание шоколада в России ожидается из-за стоимости сырья, производящегося за границей.

«На цену шоколадных изделий в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России. Таким образом, ценовая динамика связана с изменением курса рубля, а также опасениями из-за сокращения урожая в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются основными производителями какао-бобов», — уточнили в министерстве.

Там также отметили, что за 10 месяцев производство шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао в неупакованном виде, выросло на 10,8% и достигло 215,5 тыс. т, шоколада в упакованном виде — на 7,4%, до 243,3 тыс. т.